PSG : Paris défie Klopp pour l'énorme pépite de Liverpool

Dans : PSG, Mercato.

Malgré l’accumulation de stars dans son effectif, le Paris Saint-Germain a toujours affirmé que son projet laissait de la place aux jeunes. Et pas uniquement à ceux de son centre de formation.

Le club de la capitale regarde aussi à l’étranger pour trouver de futurs cracks comme Rhian Brewster. Si l’attaquant de 18 ans ne s’est pas encore illustré avec l’équipe première de Liverpool, sa cote est déjà énorme en Angleterre. Il faut dire que le Red a remporté la Coupe du monde U17 l’année dernière, avec le titre de meilleur buteur (8 buts) à la clé. Autant dire que ses performances ont attiré l’attention. Plusieurs pensionnaires de Bundesliga se sont rapprochés et ont obligé Liverpool à lancer les démarches pour un premier contrat professionnel.

Mais malgré un accord de principe, Brewster retarde sa signature et réclame des garanties sur son temps de jeu. D’où l’intervention du manager Jürgen Klopp qui lui aurait promis de ne pas recruter d’attaquant pour l’intégrer dans ses rotations. Suffisant pour convaincre le prodige anglais ? En tout cas, The Sun affirme que le PSG et la Juventus Turin sont à l’affût. Et que d’autres formations comme l’AS Monaco, le FC Barcelone, Arsenal et Tottenham ont pris des renseignements ces derniers mois...