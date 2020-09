PSG : Paris confirme, 3 joueurs ont le Covid !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a confirmé les résultats des tests passés par ses joueurs et ils sont désormais trois à être positifs au Covid.

Deux jours après avoir indiqué que deux joueurs étaient suspectés d’avoir attrapé le coronavirus, le Paris Saint-Germain a indiqué ce mercredi qu’en fait ce sont trois de ses footballeurs qui étaient finalement touchés. « Trois joueurs du PSG sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours », indique le club de la capitale, sans donner les noms des joueurs concernés, secret médical oblige.

On sait déjà qu’Angel Di Maria et Leandro Paredes étaient touchés, et qu’il y avait une très forte présomption concernant Mauro Icardi, qui avait fréquenté ses deux coéquipiers lors des quelques jours passés par les footballeurs parisiens à Ibiza au retour du Final 8. Pour l'instant, le match du 10 septembre face au RC Lens n'est donc pas menacé, même si une nouvelle batterie de tests PCR et sanguins sera réalisée jeudi avant la reprise de l'entraînement au Camp des Loges.