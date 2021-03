PSG : Paris champion, les signes ne trompent pas

Dans : PSG.

Paris est à nouveau très bien placé dans la course au titre suite aux contreperformances du LOSC et de l'OL dimanche.

Le Paris Saint-Germain est indiscutablement le grand gagnant de cette 27e journée de Ligue 1. Facilement vainqueurs à Dijon, les Parisiens ont profité du faux pas de leurs deux concurrents : Lille et Lyon ont tous les deux été accrochés par Strasbourg et l'OM. Malgré tout, le PSG compte toujours deux points de retard sur les Dogues, la faute à un nombre de défaite plus important que les saisons précédentes (face à Monaco, Marseille ou encore Lyon notamment). Bien déterminés à assumer leur statut, les joueurs franciliens ont passé un pacte avec pour objectif de remporter chaque match restant jusqu'à la fin du championnat. Pour Stéphane Bitton qui s'est exprimé sur les ondes de France Bleu Paris, le PSG sera champion en fin de saison.

« Il reste onze matches avec un objectif simple, remporter les onze rencontres qui permettront au PSG de conserver son titre et de gagner un 10e championnat de France. On le sait, même si cela n’est pas officiel, les joueurs et le staff ont passé un pacte un peu invisible : le 12/12. Maintenant, c’est 11/11. Car le PSG doit être champion de France et va l’être, je le pense. Qui a le plus gagné ? Le Paris Saint-Germain, 18 fois. C’est la meilleure attaque (61 buts), c’est la meilleure défense ex-aequo avec Lille (17). Ce sont des signes qui ne trompent pas » a déclaré le journaliste. Si le Paris Saint-Germain dispose sans aucun doute du plus bel effectif, le parcours en Ligue des Champions pourrait avoir une influence directe sur les résultats en Ligue 1, surtout que Lille et Lyon peuvent eux se concentrer à 100% sur le championnat. Le pari est lancé, à Kylian Mbappé et Neymar de le réussir.