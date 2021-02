PSG : Paris champion, le pacte des joueurs dévoilé

Dans : PSG.

Giflé par Monaco la semaine dernière, le PSG a réagi avec la manière sur la pelouse de Dijon samedi après-midi (0-4).

Grâce notamment au doublé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a repris sa marche en avant. La victoire était essentielle pour l’équipe de Mauricio Pochettino, engagée dans une course acharnée pour le titre de champion de France avec Lille, Lyon et Monaco. Plus que jamais, la concurrence fait rage en haut du classement et le PSG n’a aucune marge. C’est dans ce contexte que les joueurs ont scellé un véritable pacte afin de conserver leur couronne de champion de France, comme dévoilé sur Instagram par Kylian Mbappé ou encore Presnel Kimpembe.

Objectif 12 victoires en 12 matchs

Les deux champions du monde ont dévoilé un message similaire, à savoir « 1/12 ». L’objectif est extrêmement clair du côté du PSG, également engagé en Ligue des Champions mais qui accorde une importance totale au championnat avec l’intention de remporter les douze derniers matchs de Ligue 1. L’objectif est ambitieux et sera évidemment difficile à atteindre pour le Paris Saint-Germain, qui doit encore affronter Lyon et Lille, respectivement le 21 mars et le 4 avril prochain. Des matchs qui pourraient être décisifs et qui seront particulièrement attendus dans la mesure où le PSG rencontre d’énormes difficultés face aux clubs du top 4 de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Pour rappel, les coéquipiers de Neymar ont perdu deux fois contre Monaco et s’étaient également inclinés à domicile face à l’Olympique Lyonnais. Des faux pas qui seront interdits pour le Paris SG d’ici à la fin de la saison…