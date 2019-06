PSG : Paris, Barça, De Ligt fait monter la sauce au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En ce début de mercato, Matthijs De Ligt est très certainement le joueur le plus courtisé de la planète football.

Dans le viseur de Liverpool, de la Juventus Turin mais surtout de Paris et du FC Barcelone, l’international néerlandais fait l’unanimité. Auteur d’une saison époustouflante avec l’Ajax Amsterdam, club dont il est le capitaine malgré son très jeune âge (19 ans), De Ligt semble hésiter entre Paris et Barcelone. Et visiblement, les champions de France et d’Espagne en titre vont devoir patienter encore un peu avant de connaître la décision finale de l’international néerlandais. Car dans les colonnes du Mundo Deportivo, un quotidien… catalan, De Ligt a confié qu’il avait besoin de temps avant de rendre son verdict.

« Je dois évaluer s’il est temps d’aller au Barça. Je ne sais toujours pas ce que mon cœur me dit, je me suis concentré tout le temps à Ajax et sur l'équipe nationale. Maintenant, pendant mes vacances, je pourrai y penser et décider de ce que je vais faire de mon avenir. Le plus important est de savoir que dans l’équipe où je vais, je peux jouer un rôle de premier plan et jouer de nombreux matches. Bien sûr, le Barça dispose de bons défenseurs, mais la concurrence ne me fait pas peur. Il est logique et normal que dans un grand club comme le Barça, il y ait de la concurrence. Je ne sais pas quand mon avenir sera résolu, mais je vais prendre mon temps. Rejouer avec Frenkie De Jong et évoluer avec Messi ? Bien sûr, ce serait bien, mais je dois aussi regarder ce qui est le mieux pour moi. Je ne fais attention à personne, je dois choisir mon propre chemin » a confié De Ligt, alors que le probable futur directeur sportif parisien Leonardo a fait de lui sa priorité absolue…