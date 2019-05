PSG : Paris abdique, Griezmann ira au Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce mercredi matin, au lendemain de l'annonce par Antoine Griezmann de son départ de l'Atlético Madrid, le FC Barcelone a subitement vu apparaître dans ses phares le Paris Saint-Germain. Alors que le transfert du champion du monde français vers le Barça semblait être certain, L'Equipe révélait que la soeur d'Antoine Griezmann et son avocat avaient rencontré Antero Henrique la semaine passée dans un palace parisien. Et tout au long de la journée, la piste PSG a semblé prendre du volume, au point de commencer à inquiéter les médias espagnols, jamais les derniers lorsqu'il s'agit d'opposer le Paris SG au Barça ou au Real Madrid.

Mais selon Le Parisien, si rien n'est définitivement acquis dans le dossier Griezmann, du côté du Paris Saint-Germain on est totalement convaincu que l'attaquant ne rejoindra pas Kylian Mbappé et Neymar. « Au PSG, on ne laisse la place à aucun suspense en assurant que l’avenir du Bourguignon s’écrira au Barça (...) En restant ouvert à d’autres intérêts et notamment à celui de Paris, le joueur se laisse une porte de sortie en cas de soudain revirement du Barça. La puissance économique et la menace supposée de Paris représentent aussi un argument supplémentaire au moment d’obtenir les meilleures conditions salariales », explique le quotidien régional, pas loin de voir une manoeuvre dans tout cela.