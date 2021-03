PSG : Paris a un coach en or, même Bielsa craque pour lui

Dans : PSG.

Même s’il est bien occupé à diriger son club de Leeds en Premier League, Marcelo Bielsa va regarder la Ligue 1 avec beaucoup plus d’attention, maintenant que deux de ses compatriotes entraînent le PSG et l’OM.

Entre Paris et Marseille, El Loco va désormais avoir du mal à choisir. Amoureux du club phocéen, où il a vécu une saison 2014-2015 fantastique, Marcelo Bielsa va suivre avec attention les débuts de Jorge Sampaoli, son fils spirituel dans le jeu. Mais dans le même temps, le technicien argentin suit aussi de près… le PSG de Mauricio Pochettino. Lié à tout jamais au coach parisien, sachant que c’est Bielsa qui a lancé la carrière de joueur de Pochettino aux Newell's Old Boys, Bielsa garde forcément une très haute estime de l’entraîneur du PSG.

« Pochettino est une référence du football dans le monde. Au PSG, il a dû s'adapter immédiatement et il a gagné un très grand match contre Barcelone. C'est une belle preuve des capacités de Mauricio, de son influence, sur le plan footballistique, tactique et dans la gestion des grands joueurs. Savoir gérer des grands joueurs, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup d'affection pour lui, de gratitude, je l'aime beaucoup. Les entraîneurs, nous sommes qui nous sommes grâce aux joueurs que nous avons entrainé et qui nous ont fait gagner, ils alimentent notre prestige. Maintenant, Mauricio est au sommet et il le mérite », a expliqué, sur Canal+, Bielsa, qui aura donc du mal à choisir son camp lors des prochains Classiques entre deux de ses protégés...