PSG : Paris a trouvé mieux que Neymar et Mbappé !

Ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain a subi de terribles humiliations en Ligue des Champions.

En 2017, il y avait d’abord eu la remontada face au Barça (4-0, 1-6). Puis la saison dernière, le club de la capitale a remis le couvert contre Manchester United (2-0, 1-3), toujours en huitièmes de finale de la C1... Deux revers qui ont clairement terni l’image du PSG à l’international. Par conséquent, et dans l’objectif de relancer une nouvelle dynamique positive du côté de Paris, les dirigeants qataris ont pris une grande décision : faire revenir Leonardo en lieu et place d’Antero Henrique au poste de directeur sportif. Un choix plus que positif selon Julien Cazarre.

« Leonardo, c’est le meilleur transfert de ces 15 dernières années. Ils peuvent vendre Mbappé ou Neymar, je m’en fous. On perdra, mais on ne passera plus pour des cons. Tout le monde perd, il n’y en a qu’un seul qui gagne au final. Mais il n’y a que nous qui passons pour des blaireaux et j’en ai marre. Au moins, avec Leonardo, on se fera respecter, ce ne sera plus le club med. Donc si on perd, on perd, mais tout le monde ne se foutra plus de notre gueule. Il y a des mecs comme les Marseillais qui se foutent de notre gueule alors qu’ils ont perdu contre Limassol. On en est arrivé là quand même ! Ils se sentent le droit de se foutre de notre gueule, t’imagines à quel niveau on est arrivé ? Je veux perdre avec dignité, c’est possible ? », a expliqué, sur Paris Fans, le chroniqueur, qui sait que Leo répondra aux exigences d'Al-Khelaïfi sur le mercato et en coulisses, où le PSG a été trop laxiste.