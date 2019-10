PSG : Paris a recruté un couteau suisse en or au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la surprise générale, Ander Herrera était titularisé dans une position de latéral droit face à Angers samedi après-midi (4-0).

Milieu relayeur de formation, l’ancien de Manchester United s’est plutôt bien acquitté de cette tâche. Au-delà de sa performance brute, c’est surtout la mentalité de l’Espagnol qui va plaire à Thomas Tuchel. Répondant au Parisien, ce dernier a effectivement indiqué qu’il était prêt à tout pour rendre service à son entraîneur et dépanner son équipe. Cela change d’Adrien Rabiot, qu’Ander Herrera a numériquement remplacé au Paris Saint-Germain cet été…

« Je suis ici pour aider, m’adapter. Si vous voulez gagner, réaliser une bonne saison, on se doit d’apporter tout le temps. L’équipe a besoin de moi pour jouer latéral ? Je suis content. J’aime jouer au football et le poste n’est pas important. Ce qui est important est que l’équipe gagne et se sente bien » a commenté l’international espagnol, qui ne fait pas partie des titulaires de Thomas Tuchel dans les affiches de Ligue des Champions depuis le début de la saison. Mais qui garde un mental et un état d’esprit appréciable pour le staff du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si Herrera tiendra toujours le même discours dans quelques semaines, si son statut n’évolue pas.