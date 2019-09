PSG : Paris a fait pleurer Neymar, MDR

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le feuilleton Neymar est terminé pour ce mercato 2019, et l'ensemble des acteurs de cette superbe série s'est désormais donné rendez-vous en 2020. Mais El Chiringuito est revenu encore une fois sur les dernières heures des négociations entre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et la star brésilienne. Et notamment sur le moment où le Barça a fait savoir à Neymar que le transfert était impossible et que les dirigeants catalans avaient prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'ils abandonnaient les discussions pour le transfert du joueur brésilien. A priori, Neymar a très mal vécu cette annonce.

Car l'émission de TV espagnole affirme que Neymar s'est effondré et a craqué en apprenant qu'il restait une saison de plus dans la prison à 32ME par an qu'est, pour lui, le PSG. « Le Barça a appelé Neymar samedi matin pour l'informer qu'il ne pouvait malheureusement pas le faire signer. Neymar était abattu et il s’est mis à pleurer (...) Il y avait un mélange de frustration et de colère, car il était convaincu que le club français finirait par accepter le transfert », explique El Chiringuito. A priori Neymar s'est vite remis de ce choc, puisque depuis on a appris que le joueur du Paris Saint-Germain maintenait son procès contre le Barça. De quoi lui redonner le sourire...