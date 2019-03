PSG : Paris a fait 100 fois pire que la remontada, Dugarry cartonne

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis son élimination de la Ligue des Champions face à Manchester United, le Paris Saint-Germain est la risée de l’Europe.

Il y a deux ans, le club de la capitale pensait avoir touché le fond. Suite à sa victoire 4-0 au Parc des Princes à l'aller, le PSG avait alors subi une terrible remontada (1-6 au retour) sur la pelouse du FC Barcelone. Si depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, Paris n'a pas retenu les leçons du passé. Puisque mercredi, la formation francilienne a réalisé une nouvelle faute professionnelle en Coupe d'Europe, en subissant le retour de Manchester United au Parc (1-3, après le 2-0 de l'aller). Une humiliation encore plus grave que celle de la fameuse remontada, selon Christophe Dugarry, vu que ce come-back mancunien n'avait jamais été vu dans l'histoire.

« À tous les niveaux, c’est pire. Paris avait réussi à redorer son image en Europe après l’humiliation de la remontada. Mais là, le PSG est à nouveau moqué. On avait l’impression qu’ils étaient sur la bonne voie. On se rend compte qu’il n’y a pas de progrès depuis que QSI est là. Il y a eu du progrès dans l’impression donnée, mais seuls les résultats confirment les progrès et les résultats n’y sont pas. Ce qui compte, ce sont les résultats. Ce qui s’est passé contre le Barça, c’était au Camp Nou. Il y avait Messi et Neymar, ce n’est pas rien. On sait que tout est possible avec ce genre de joueurs. Là c’était face à Manchester, à domicile et contre une équipe B. C’est pire ! Et ils étaient avertis », a lâché, sur RMC, le consultant, détruisant donc le PSG, qui malgré des investissements conséquents sur le mercato, ne jouera pas un quart de C1 pour la troisième année de suite...