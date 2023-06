Mbappé mériterait une claque, Nabil Djellit se lâche

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après avoir demandé officiellement de ne pas prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé a ouvertement remis en cause le niveau de l'équipe parisienne. Un comportement qui ne passe pas du tout.

Sous contrat au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé ne va pas activer l'option d'une année supplémentaire dans son contrat. Si Paris veut récupérer de l'argent avec un transfert, le club de la capitale doit vendre dès cet été le Français, qui était pourtant présenté comme le centre du projet du PSG. Outre cet imbroglio autour de l'avenir de l'attaquant de 24 ans, le champion du monde a multiplié les déclarations polémiques ces derniers jours. Il s'est notamment confié à la presse italienne sur les carences et les erreurs de Paris, et le recrutement donc peu satisfaisant effectué l'été dernier par Luis Campos, qu'il a lui-même placé à ce niveau. Une communication jugée désastreuse de l'ancien Monégasque et un message très négatif envoyé à ses coéquipiers. Pour Nabil Djellit, Kylian Mbappé mérite de se faire rappeler à l'ordre par les joueurs du PSG.

Mbappé maître du PSG, il continue d'agacer

💥@Nabil_djellit "C'est un peu l'inspecteur des travaux finis. Vous imaginez à l'époque de Platini, vous faites le bulletin de notes des autres ? Il se fait attraper dans le vestiaire" pic.twitter.com/jhMGMzDHeH — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) June 14, 2023

« C'est un peu l'inspecteur des travaux finis. Vous imaginez il y a 20-30 ans, une grande star mondiale faire le bulletin de notes des autres joueurs. Comment vous êtes accueilli dans le vestiaire ? Vous imaginez à l'époque de Platini, prendre la parole dans les médias et dire on a des carences, moi j'ai été top mais le niveau d'exigence de l'équipe ne suffit pas. Mais il se fait attraper dans le vestiaire tout de suite après » a affirmé le journaliste sportif sur Europe 1 qui n'a pas du tout apprécié les déclarations de Kylian Mbappé qui critique ouvertement le PSG. Nabil Djellit pense que le Français aurait été beaucoup plus sermonné par ses coéquipiers il y a plusieurs années. Ce qui ne sera probablement pas le cas aujourd'hui, alors que Paris va désormais essayer de convaincre Mbappé de rester ou de le vendre au Real Madrid dès cet été.