PSG : Paredes fait vraiment tout pour déplaire à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé l’hiver dernier à la surprise générale alors que ce n’était pas du tout la volonté de son entraineur, Leandro Paredes a connu six premiers mois difficiles.

Dépassé par le rythme de la Ligue 1, le milieu de terrain n’a jamais justifié les 47 ME dépensés par Antero Henrique pour le faire venir de Russie. Une adaptation difficile, qui laissait tout de même un petit espoir pour cette saison. Vue la somme dépensée, l’Argentin devait bien avoir quelques qualités à mettre en valeur. Cela n’a toujours pas été le cas lors du match face à Reims, où il a trainé son spleen sur le terrain, sans envie ni précision. Cela fait beaucoup, et pour ne rien arranger, son attitude ne serait clairement pas des plus ouvertes sur le collectif selon Le Parisien.

« Son manque d’investissement sur le terrain interpelle ses coéquipiers. Verratti a déploré ne pas avoir développé beaucoup d’affinités techniques. En dehors du terrain, son attitude distante, voire inamicale, fait qu’il ne jouit pas d’une grosse cote auprès des usagers du centre d’entraînement », a livré le journal francilien, qui dresse un portrait bien peu flatteur de ce qui peut être pour le moment considéré comme l’un des plus grands bides de l’histoire du marché des transferts parisiens.