PSG : Paredes et Paris, divorce au mercato ?

Peu utilisé pendant ses premiers mois au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes gagne peu à peu les faveurs de l’entraîneur Thomas Tuchel. Insuffisant pour amadouer le milieu argentin avant le mercato hivernal.

Près d’un an plus tard, Leandro Paredes n’est plus considéré comme un flop du Paris Saint-Germain. On se souvient que son transfert à 47 millions d’euros en janvier dernier avait provoqué de nombreuses critiques. D’autant que les performances du milieu, qui n’avait pas vraiment le profil recherché, n’ont pas du tout justifié un tel investissement. Un départ a donc été envisagé cet été, sans succès, et heureusement pour le club de la capitale…

En effet, l’international argentin, titulaire au sein de sa sélection, parvient enfin à montrer ses qualités avec les Parisiens. Parmi ses nouveaux atouts, son agressivité à la récupération fait le bonheur de l’entraîneur Thomas Tuchel qui l’a laissé disputer l’intégralité des trois derniers matchs toutes compétitions confondues. C’est dire à quel point Paredes a évolué dans l’esprit du coach allemand. Seulement voilà, l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg n’a pas l’air de se contenter de ses sept titularisations depuis le début de la saison.

Paredes la tête ailleurs ?

Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de 25 ans « ne voit toujours pas son avenir à Paris ». Il faut dire que ses chances de figurer dans le onze de départ lors des grands rendez-vous sont minces avec Marquinhos, Marco Verratti et Idrissa Gueye. De plus, Paredes s’est sûrement aperçu que plusieurs cadors européens sont prêts à l’accueillir cet hiver. Mais du côté du PSG, on imagine qu’un transfert ne sera envisagé qu’en récupérant la mise de départ…