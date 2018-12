PSG : Papa et Maman c'est bien, mais Neymar est devenu un homme

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Critiqué au Brésil depuis sa Coupe du Monde 2018, Neymar peut en tout cas compter sur le soutien de son sélectionneur, Tite.

Le Mondial en Russie devait être le couronnement du Brésil de Neymar au sommet du football mondial. Mais au final, la Seleção n'a pas ajouté une sixième étoile sur son maillot, en perdant dès les quarts face à la Belgique (1-2). De son côté, le joueur du PSG a réalisé quelques coups d'éclat, avec deux buts et une passe décisive, mais il a surtout été raillé pour son attitude sur les terrains, entre simulations grotesques et roulades exagérées. Pas de quoi rehausser sa côte de sympathie dans son pays. Malgré tout cela, et dans l'objectif d'afficher son soutien pour sa star, Tite n'a pas hésité à offrir le brassard de capitaine du Brésil au Ney cette saison. Un geste symbolique assumé qui l'a fait grandir.

« Neymar a un grand cœur, il donne beaucoup aux autres et il a un gros caractère. Quand est-ce que vous avez le plus besoin de soutien ? Quand tout va bien, vous n'avez pas besoin de l'entraîneur. Je voulais le soutenir et lui donner la responsabilité du brassard de capitaine, cela lui donne plus de visibilité et bonifie son comportement. Je lui ai apporté mon soutien dans un moment important parce que ce n’est plus un gamin, mais un homme. Il a la maturité pour assumer ce rôle de leader. Neymar Senior ? J'ai une relation avec de la cordialité et du respect, mais mes conversations sont directement avec Neymar. Je sais que son père a une grande influence, tout comme sa mère qui est très proche de lui », a avoué, sur SporTV, le sélectionneur auriverde, qui espère donc que Neymar lui rendra la pareille avec la Seleção. Les deux hommes seront notamment attendus lors de la Copa América 2019, qui se déroulera... au Brésil durant l'été prochain.