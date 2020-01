PSG : Où est passé le Gueye du Real ? Il répond avec franchise

Dans : PSG.

Décevant depuis plusieurs semaines, Idrissa Gueye espère bien retrouver son véritable niveau sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et si possible avant le retour de la Ligue des Champions.

En ce début d’année 2020, tout est beau, tout est rose au sein du club de la capitale. Dans le secteur offensif du moins. Car si les quatre fantastiques (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria) continuent de briller, le milieu et la défense avancent encore avec quelques doutes. Il faut dire qu'aucun joueur ne se dégage dans le milieu de terrain. Si Verratti est toujours aussi inconstant, Paredes n’a pas encore la pleine confiance de Tuchel. Et quid de Gueye ? Rayonnant face au Real Madrid en Ligue des Champions en septembre dernier (3-0), l’international sénégalais est ensuite retombé dans l'anonymat au PSG. S’il avoue avoir subi un coup de mou physique, le joueur de 30 ans veut redevenir la « machine » du PSG en 2020.

« Bosser pour retrouver ce niveau-là »

« C'est vrai que depuis le match du Real, les gens ont vu de quoi j'étais capable et à quel niveau je pouvais monter. Forcément, je suis encore plus attendu. J'essaie toujours, depuis ce match-là, de bosser pour retrouver ce niveau-là. C'est vrai que les blessures m'ont freiné, peut-être qu'il y a un peu de fatigue avec la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas eu de préparation. Mais on ne se trouve pas d'excuse, on essaie de bosser, de rester concentré et d'aider l'équipe du mieux possible », a lancé, sur RMC, Gueye, qui a encore des choses à prouver pour justifier son transfert de 30 millions d’euros en provenance d’Everton.