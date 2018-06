PSG : Opération Neymar, le Real Madrid sort ses dernières armes !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si les chances de voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato sont de plus en plus minces, le club espagnol veut utiliser la totalité de ses atouts afin de faire au moins douter la star brésilienne du PSG. La presse espagnole relate ce lundi une scène intervenue dimanche après-midi dans les couloirs d'Anfield Road après la victoire du Brésil face à la Croatie avec notamment un but exceptionnel de Neymar.

Venu pour dédicacer des maillots brésiliens dans le vestiaire croate, Neymar s'est retrouvé face à Luka Modric. Après quelques banalités, et la signature du joueur brésilien du PSG sur un maillot qu'il lui tendait, l'international croate du Real Madrid a lancé un « Nous t’attendons... » qui a visiblement surpris et amusé Neymar. Bien évidemment, tout le monde a compris que Luka Modric invitait poliment la star du Paris SG à rejoindre le Real Madrid, preuve que les dirigeants des merengue ont bien fait passer le message auprès de l'effectif. Mais cela ne devrait rien changer à la situation actuelle de Neymar qui ne bougera très probablement pas durant ce mercato estival. Modric et le Real Madrid devront donc attendre au moins un an de plus.