PSG-OM : Un Clasico de guignols, il en pleure presque

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Où sont les PSG-OM d'antan ? A 24 heures du duel entre le leader de la Ligue 1 et le club phocéen, cet ancien joueur parisien regrette les duels du passé.

Oui, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a été exacerbée à une époque par Canal+ pour booster ses programmes, et le duo composé de Michel Denisot et Bernard Tapie n’y est pas pour rien. Mais même si depuis le PSG a pris une autre dimension, et si l’OM est rentré ans le rang, certains commencent à sérieusement regretter toutes ces joutes verbales qui précédaient ces rencontre entre le club de la capitale et son rival provençal. Bien évidemment, nul ne peut vouloir revivre les graves incidents vécus entre supporters du Paris SG et de l’Olympique de Marseille, mais les batailles de petites phrases étaient savoureuses. Pour Eric Rabesandratana, tout cela manque tout de même un peu au Clasico français.

Et l’ancien joueur du PSG de se montrer nostalgique au micro de France Bleu Paris. « En début de semaine avant le Clasico, on chauffait un peu la machine avec des punchlines pour que tout le monde soit chaud à jouer ce match à la fin. Là, il n’y a plus rien du tout ! Plus de déclarations ! Il n’y a plus d’engagement sur le terrain, c’est retombé. Il n’y a plus de déplacements de supporters. C’est triste pour le spectacle. Les ambiances étaient extraordinaires lors du Clasico, c’est dommage d’avoir perdu tout ça », a confié Eric Rabesandratana, qui se souvient pourtant qu’à l’époque l’Olympique de Marseille n’était pas le souffre-douleur du PSG comme cela est devenu le cas depuis pas mal de temps.