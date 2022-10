PSG-OM : Neymar a évité le pire scénario

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À une semaine du choc face à l'OM en Ligue 1, le PSG se retrouve déjà pénalisé dans son secteur défensif. Sergio Ramos et Neymar étaient sous le coup d'une suspension lors de la rencontre contre Reims.

Samedi 8 octobre, à l'occasion de la 10e journée de la Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims avec l'objectif de distancer l'OM, défait par Ajaccio plus tôt dans la journée. Mais face à une défense champenoise bien en place et surtout avec l'expulsion de Sergio Ramos avant la mi-temps, Paris a dû se contenter du match nul. Entre les différentes polémiques liées à l'arbitrage de ce match, le PSG se retrouve démuni pour son prochain match de championnat. En effet, avec le carton rouge de Ramos, l'Espagnol sera automatiquement suspendu lors du classique contre Marseille le dimanche 16 octobre. L'absence sur blessure de Presnel Kimpembe va donner du fil à retordre à Christophe Galtier pour préparer la composition de son équipe face au rival marseillais. Nordi Mukiele et Danilo Pereira seront probablement appelés pour dépanner en défense centrale aux côtés de Marquinhos.

Neymar échappe à la sanction

Si Ramos sera absent, Neymar écope également d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Le Brésilien purgera sa peine lors du déplacement à Ajaccio le vendredi 21 octobre, mais sera bel et bien présent pour le choc face à l'OM le week-end prochain. La commission de discipline de la LFP va se réunir prochainement pour juger le comportement de Sergio Ramos lors de Reims-PSG et prononcer le nombre de matchs où le joueur de 36 ans sera absent. Il s'agit du deuxième carton rouge pour Ramos depuis qu'il joue à Paris. Le champion du monde n'a pour le moment, jamais affronté l'OM avec le maillot du PSG et devra attendre au moins jusqu'au 26 février pour le match retour au Vélodrome.