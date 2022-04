PSG-OM : Les Ultras prennent une décision assourdissante !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dimanche soir, la 32e journée du championnat de Ligue 1 se terminera par le match entre le PSG et l'OM. A cette occasion, et toujours remontés contre leurs dirigeants, les Ultras parisiens ont décidé de ne pas lâcher.

Prime Vidéo a mis les petits plats dans les grands à l’occasion de la diffusion dimanche soir du match entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin. Il est vrai qu’il y a bien longtemps qu’un choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille n’avait eu un tel enjeu direct dans la course au titre de champion de France. Mais le diffuseur devra cependant composer avec une ambiance sonore des plus faibles. Car ce jeudi, Le Parisien annonce que du côté du Collectif Ultras Paris on a décidé de faire une nouvelle grève des encouragements à l’occasion de ce qui sera le dernier gros match de la saison 2022-2023 au Parc des Princes. Toujours aussi remontés contre Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, dont ils demandent le départ suite au naufrage contre Madrid, les Ultras hésitaient encore sur la nature du mouvement à l’occasion du Classique français. Mais cette fois, une décision définitive a été prise.

Les Ultras du PSG ne pardonnent rien à Leonardo et Al-Khelaifi

Après avoir réfléchi, les choses sont désormais claires du côté du Virage d’auteuil. « Le ras-le-bol du Collectif devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements, une prise de position assez rare lors d’un PSG-OM. Une action qui pourrait être édulcorée en fonction de la physionomie du match, et aboutir à un réveil de la tribune endormie en cas de scénario favorable (ou défavorable ?). Mais le groupe d’ultras entend bien cibler l’absence de changements au sein de la direction parisienne, et montrer sa défiance vis-à-vis de l’évolution qu’il juge négative du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes », précise Romain Daveau de sources proches du CUP. En coupant le son à l’occasion de ce qui sera probablement l’une des plus grosses audiences de l’année pour la Ligue 1 en France, voire même en Europe, les supporters parisiens pensent faire entendre plus largement leur message. De quoi décevoir Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé, lesquels comptaient sur le soutien franc et massif du Parc des Princes à l’occasion du choc contre le rival marseillais.