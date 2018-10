PSG-OL : Une menace de feu plane déjà sur PSG-OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Certains supporters parisiens se sont tristement rappelés à la mémoire de toute l'Europe en décidant d'en découdre violemment avec des fans serbes, mercredi soir après PSG-Belgrade. Et en attendant que des sanctions tombent, à la fois du Paris SG qui va interdire ces Ultras de stade, mais également de l'UEFA qui a lancé une procédure, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient encore connaître quelques suées dimanche soir lors de la réception de l'Olympique Lyonnais.

Car les incidents de la Ligue des champions n'auraient pas totalement calmé certains supporters du Paris SG, lesquels voudraient profiter de la venue de l'OL et de la médiatisation de ce sommet de la Ligue 1 pour organiser un déluge de feu au Parc des Princes. L'Equipe affirme en effet que la Préfecture de Police de Paris a eu des informations selon lesquelles de nombreux fumigènes devraient être craqués durant cette rencontre, comme cela avait notamment été le cas lors de la réception du Real Madrid au printemps dernier. Nasser Al-Khelaifi qui a beaucoup fait pour ramener les plus chauds supporters parisiens au Parc des Princes pourrait bien s'en mordre les doigts. Les sanctions risquent de devenir très lourdes pour le PSG, la LFP ne rigolant plus avec ce sujet en infligeant des amendes colossales.