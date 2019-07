PSG : Pierre Ménès ne voit pas le Qatar larguer Paris en 2022 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Fantasme absolu de certains anti-PSG, l'hypothèse de voir le Qatar vendre le Paris Saint-Germain dès que l'état gazier aura organisé le Mondial 2022 ressort de temps en temps sans pourtant le moindre indice qui peut permettre de le penser. Et ce mercredi, Pierre Ménès a été directement interrogé sur cette possibilité d'un départ rapide de l'émir du Qatar et de Nasser Al-Khelaifi du PSG. Pour le consultant de Canal+, s'il ne faut jamais jurer de rien dans le football, il serait tout de même étonnant que le Paris SG investisse autant dans son futur centre d'entraînement si c'est pour voir son actionnaire partir dans trois ans.

Une position que Pierre Ménès a résumée de manière limpide et lapidaire. « Un départ des Qataris après le Mondial 2022 ? Comme je ne suis pas fakir, je ne peux répondre à cette question. Mais enfin quand tu construis un centre d’entraînement de 150ME c’est rarement pour se barrer au moment de l’inauguration », fait remarquer Pierre Ménès, soulignant ainsi que l'énorme et ultra-moderne projet de centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy doit être inauguré...en 2022. On voit effectivement mal l'Emir du Qatar venir annoncer lors de cet événement que Paris c'est fini pour lui.