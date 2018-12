PSG, OL : Ndombele déjà trop cher pour Paris au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, OL.

À la recherche d'un nouveau milieu de terrain lors du prochain marché des transferts, le Paris Saint-Germain garde un œil sur Tanguy Ndombele, même si ce dossier est compliqué.

« Ndombele est en contrat longue durée, il est très jeune. Nous avons des offres très nettement supérieures à 50 millions d’euros. On imagine que si on gagne la Coupe d’Europe et le championnat de France (rires), la valorisation pour Tanguy sera de l’ordre de celle du transfert de Paul Pogba ». Cette semaine, en marge de l’Assemblée Générale d’OL Groupe, Jean-Michel Aulas fixait le prix de Tanguy Ndombele autour des 100 millions d'euros. Cette somme, le club de la capitale française devra plus ou moins la sortir pour s'offrir ce fameux milieu défensif de classe mondiale manquant.

À la demande de Thomas Tuchel, Antero Henrique s'est récemment mis en quête de la perle rare. Si le directeur sportif négocie déjà pour la venue de Frenkie De Jong, le Portugais reste attentif dans le dossier Ndombele, d'après les informations du Parisien. En contact avec les représentants du joueur de 21 ans depuis le printemps dernier, le PSG sait que le natif de la région parisienne ne sera pas bradé par Lyon, surtout qu'il est désormais international français. Et vu que sa cote explose, à cause des intérêts de Manchester City ou de la Juventus, le Lyonnais pourrait finir par être hors de prix pour Paris. Surtout si le PSG venait à être sérieusement freiné par le fair-play financier de l'UEFA au cours des prochaines semaines...