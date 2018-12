OL : Une somme irréelle attend Lyon au mercato !

Dans : OL, Mercato.

Blessé ce mercredi face à Rennes, Tanguy Ndombele a laissé derrière lui un milieu de terrain totalement perdu.

Le club breton en a profité, pour le plus grand malheur des Lyonnais. Ce pourrait n’être qu’un fait de match, mais cela démontre combien l’ancien amiénois est indispensable au groupe rhodanien. Le nouvel international français a pris une dimension confirmée à chaque grand match, et l’OL croise les doigts pour l’avoir à disposition en Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais ses performances européennes ont mis en appétit de nombreux gros clubs. Jean-Michel Aulas, qui avoue avoir reçu des offres allant jusqu’à 50 ME l’été dernier, s’attend désormais à plus du double. C’est ce qu’il a confirmé en marge d’une réunion des actionnaires d’OL Groupe, ravis d’apprendre qu’un énorme jackpot avait de bonnes chances de tomber cet été.

« Nous avons reçu des offres bien supérieures à 50 ME. On peut donc imaginer que si nous étions vendeurs, on pourrait atteindre le niveau de transfert de Paul Pogba », a balancé le président lyonnais. Une référence aux 105 ME déboursés par Manchester United pour se payer le joueur français, et qui ferait donc de Tanguy Ndombélé, en compagnie de La Pioche et d’Ousmane Dembélé, le quatrième plus gros transfert de l’histoire du football. De quoi voir venir, même si la perte sportive serait colossale. Et Jean-Michel Aulas d’en être parfaitement conscient, puisque le dirigeant lyonnais a reconnu qu’il n’était actuellement pas vendeur en ce qui concerne Ndombele.