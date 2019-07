PSG : Nouveau round entre Rabiot et Paris, ils attendent le résultat

Dans : PSG, Info.

Libre de tout contrat, Adrien Rabiot s’est engagé avec la Juventus Turin. Mais son histoire avec le Paris Saint-Germain n’est pas terminée.

Après s’être quittées en mauvais termes, les deux parties continuent de s’affronter sur le terrain juridique. On parle encore et toujours de la prime d’éthique (40 000 euros) enlevée au milieu de terrain en mars, suite à son like sur la vidéo de Patrice Evra qui se moquait du PSG, éliminé par Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Rappelons que le natif de Saint-Maurice avait été mis à pied du 15 au 20 mars, d’où la décision de la LFP.

En effet, la commission juridique de l’instance a estimé que Rabiot avait été sanctionné à deux reprises pour la même faute. Et a ordonné au PSG de reverser la prime à son ancien joueur. Le club a donc fait appel auprès de la commission paritaire de la LFP qui, après avoir écouté les deux camps, a mis sa décision en délibéré, indique le quotidien Le Parisien. Bien sûr, l’affaire est loin d’être terminée puisque le champion de France ou le néo-Turinois, en fonction de la décision rendue, pourront saisir les tribunaux.