PSG : Non au PSG, oui au Real ? Le mercato de Kanté s'enflamme

A la recherche d’un milieu défensif après un été agité durant lequel personne n’est arrivé pour combler les départs de Lo Celso et Motta, le PSG est toujours intéressé par Ngolo Kanté. Mais la probabilité de voir débarquer le champion du monde 2018 dans la capitale est désormais très faible. D’autant que selon les informations obtenues par The Sun, le milieu de terrain de Chelsea a refusé les avances du champion de France en titre… mais également de la Juventus Turin. En revanche, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen serait à l’écoute concernant un potentiel transfert au Real Madrid.

Si les Blues sont déterminés à prolonger Ngolo Kanté et à le conserver encore des années dans l’effectif londonien, le joueur n’aurait pas fermé la porte au champion d’Europe. Egalement attaqué par le Real Madrid dans le dossier Eden Hazard, Chelsea devra montrer les muscles et sortir le carnet de chèques pour conserver ses deux meilleurs joueurs. Cela devrait surtout concerner le mercato estival, même si une offensive des Merengues dès cet hiver pour l’un des deux joueurs n’est pas impossible en cas de crise majeur dans la capitale espagnole selon le média britannique. L’avenir de Ngolo Kanté pourrait ainsi basculer. Et le PSG n’aura que ses yeux pour pleurer...