PSG : Nkunku fixe ses conditions à Tuchel pour rester au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Pur produit du Paris Saint-Germain, et chouchou des supporters, Christopher Nkunku sort d’une relativement bonne saison avec le club de la capitale, même s’il n’a pas particulièrement brillé samedi dernier contre Caen. Mais, à l’heure où le club de capitale a choisi Thomas Tuchel comme entraîneur, Christopher Nkunku sait d’ores et déjà ce qu’il veut pour la saison prochaine. Dans L’Equipe, le milieu offensif de 20 ans ne cache pas son désir d’avoir réellement beaucoup plus de temps de jeu. Et si ce n’est pas le cas, alors il veut trouver une solution avec les dirigeants du PSG.

« Personnellement, le bilan est… (Il hésite.) J’aurais aimé que cela se passe mieux, que je joue davantage. Quand j’ai eu du temps de jeu, j’ai essayé de l’exploiter au maximum. J’ai essayé de montrer de quoi j’étais capable, de reproduire ce que je faisais à l’entraînement car c’était le seul endroit que j’avais afin de m’exprimer (...) On verra à la reprise, après les vacances, début juillet. Ce qui est clair dans ma tête, c’est que je ne suis pas prêt à vivre une saison où je ne joue pas, ou très peu. En début de saison, je m’étais laissé le temps de voir comment les choses allaient se passer. J’ai joué à la fin de la saison alors que, l’année passée, j’avais davantage joué au début. Pour la saison prochaine, je ne sais pas encore. Si le coach veut m’utiliser davantage dans la rotation, il faudra réfléchir », prévient Christopher Nkunku, qui envoie un message direct et très clair à Thomas Tuchel. Il n’est toutefois pas certain que ce dernier soit très sensible à ce genre de déclaration.