PSG : Nike va signer un chèque historique et monstrueux au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne prête qu'aux riches, et le Paris Saint-Germain va en profiter. Car lancé dans plusieurs négociations afin de faire gonfler ses recettes, et donc répondre aux exigences du fair-play financier, le PSG semble être proche de signer un contrat, ou plutôt de prolonger un contrat avec Nike dont le montant serait historique pour un club de Ligue 1. Selon ParisUnited, un accord aurait en effet été trouvé entre l'équipementier américain et le Paris Saint-Germain afin de faire durer la relation contractuelle entre les deux jusqu'en 2027, alors que l'actuel contrat s'achevait en 2022.

Pour obtenir ces cinq années supplémentaires, Nike accepte de payer 60ME par saison, contre moins de la moitié actuellement, avec en plus un bonus de 10ME en cas de succès en Ligue des champions, et également une garantie sur les royalties versés par Nike au Paris SG sur la vente des produits de la marque. Au départ, les dirigeants du PSG réclamaient 80ME par saison, en se basant sur les sommes perçues par Chelsea et Manchester United, mais Nike a fait remarquer au Paris Saint-Germain que la Ligue 1 n'avait pas vraiment le même intérêt mondial que le Premier League, ce que le club de la capitale a fini par concéder. En attendant, ce chèque va mettre du beurre dans les épinards, même si cet accord ne sera officialisé qu'en fin de saison.