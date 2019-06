PSG : Nicolas Pépé à Paris, la décision est prise en interne

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Dimanche, on évoquait un duel déjà à hauteur de 90ME entre l'Inter Milan et l'Atlético Madrid pour s'offrir les services de Nicolas Pépé, l'international ivoirien du LOSC étant un des jeunes joueurs les plus convoités du mercato 2019. Mais avec l'intérêt supposé du Paris Saint-Germain, il se disait que le tarif pourrait atteindre et même dépasser la barre symbolique des 100ME. Cependant, ce lundi, dans un climat caniculaire sur la France, Le Parisien sort la climatisation concernant la possibilité de voir Nicolas Pépé rejoindre le PSG cet été.

Car pour le quotidien francilien, du côté du Paris SG on a prise une décision claire et nette dans ce dossier. Et cela ne fera pas le bonheur du joueur lillois, qui selon Téléfoot était très intéressé à l'idée de signer au Paris Saint-Germain. « Une source proche du Losc se montre même catégorique : « Nicolas Pépé n'ira pas au PSG, qui a d'autres priorités ». Reste à savoir si un départ de Neymar pourrait rebattre les cartes, mais l'hypothèse d'une arrivée de l'Ivoirien est aujourd'hui extrêmement improbable », prévient Le Parisien. Autrement dit, si Leonardo doit miser une somme aussi colossale que 100ME lors de ce marché des transferts, ce ne sera à priori pas sur l'international ivoirien de Lille.