PSG : Neymar vs l'Emir du Qatar, le clash est total

Ce vendredi, la presse brésilienne, plus précisément UOL, se penche très longuement sur le cas Neymar, l'avenir de la star de la Seleçao et du Paris Saint-Germain étant forcément un sujet de préoccupation dans son pays natal. Et le média de Sao Paulo affirme que du côté du clan Neymar les choses sont claires, ce dernier ne veut plus jouer sous le maillot du PSG, et ce ne sont pas les propos de Leonardo, jeudi sur RMC, qui changeront la donne. Neymar et le Paris SG c'est fini persiste UOL, qui ne croit pas à un revirement brutal dans ce dossier. Mais pour le média sud-américain, dans cette opération qui se profile, il faut évidemment regarder du côté du Qatar, où l'Emir a fait une affaire personnelle du cas Neymar. Une situation qui n'aide pas à un accord amiable, loin de là même.

« Les insultes des supporters du PSG et les soucis au pied droit de Neymar ne modifient pas la décision de l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, propriétaire du PSG. Il veut récupérer les 222ME payés au Barça pour faire venir Neymar », précise UOL, qui ne voit pas comment la situation va pouvoir évoluer, le FC Barcelone et le Real Madrid n'ayant pas trouvé la formule magique pour convaincre Doha. D'ici la fin du mercato le 2 septembre, et au rythme actuel, il va encore se passer pas mal de choses, mais bien malin celui qui ce vendredi sait où jouera Neymar dans trois semaines.