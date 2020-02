PSG : Neymar veut partir, Riolo le climatise au mercato

Dans : PSG.

Nettement en méforme ces dernières semaines, Neymar a livré un match très décevant sur la pelouse du Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Assurément, ce n’est pas avec des prestations comme celle-ci que l’international brésilien va permettre au PSG de passer un cap en Ligue des Champions. Et si l’on se place d’un point de vue purement personnel pour Neymar, ce n’est pas avec ce genre de prestation qu’il va inciter le FC Barcelone ou d’autres clubs potentiellement intéressés à faire sauter la banque pour le recruter. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo s’est d’ailleurs montré très septique au moment de commenter un éventuel départ de Neymar lors du prochain mercato estival…

« Je me demande à ce stade de leur vie ce qui les intéresse, parce que même si t’as envie de te barrer à l’étranger et que tu penses à t’en aller, le quotidien c’est les matches de foot, t’as une Coupe d’Europe à jouer. Neymar a envie de partir, mais avec des performances comme ça et si le club n’arrive pas à se qualifier pour les quarts de finale, il va se vendre à qui ? Il va faire quoi ? On va dire que Mbappé reste sur un acquis de valeur qui va probablement lui permettre d’aller au Real, mais Neymar il va aller où ? Il fait quoi pour se mettre en avant ? On a l’impression qu’il n’a pas envie. Son métier c’est de faire des matches de foot et il les fait à l’envers. Il le sait, il ne prend aucune décision, il ne veut pas donner le ballon, il faut qu’il élimine trois mecs avant de le donner, il se fait latter il rend et prend un carton. On est au comble du ridicule, ça ne rime à rien » a pesté Daniel Riolo, pour qui le départ de Neymar est très loin d’être acquis au vu des récentes prestation du n°10 de Paris.