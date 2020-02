PSG : Mbappé, c'est le problème du Real Madrid au mercato

Dans : PSG.

Accroché par le Celta Vigo la semaine dernière, le Real Madrid tire la langue. A tel point que l’équipe de Zinedine Zidane s’est inclinée à Levante samedi soir (1-0).

Assurément, il faudra que le Real Madrid montre un autre visage mercredi soir à l’occasion de la réception de Manchester City en 8es de finale de Ligue des Champions. Ce sera sans Eden Hazard, qui a rechuté de sa blessure contractée face au Paris Saint-Germain en phase de groupes et qui sera absent au moins deux mois. Karim Benzema sera donc bien seul pour mener l’attaque des Madrilènes face à Manchester City, ce qui est le cas depuis le début de la saison. Et ce problème devra impérativement être résolu lors du prochain mercato estival, où le recrutement d’un joueur offensif de calibre international est absolument indispensable pour le Real Madrid.

Il ne s’agit pas de recruter un n°9 susceptible de remplacer Karim Benzema, mais de mettre le paquet sur un joueur complémentaire du Français. Et selon les informations du site Bernabeu Digital, un véritable dilemme va se poser pour Florentino Pérez et Zinedine Zidane. Effectivement, la priorité du Real Madrid se nomme Kylian Mbappé, et cela depuis plusieurs mois. Mais en interne, on estime le recrutement de l’attaquant du PSG comme quasiment impossible en 2020. Problème : le Real Madrid doit se renforcer dès l’été prochain, tout en gardant des liquidités pour recruter Kylian Mbappé en 2021. Dans les bureaux de la Casa Blanca, Timo Werner ou Lautaro Martinez sont pistés selon le média. Mais le transfert coûtera cher et pourrait handicaper le Real Madrid dans la course à la signature de Kylian Mbappé l’été suivant. Ce qui va causer de nombreux maux de tête aux dirigeants du Real Madrid, lesquels rêvent de Mbappé mais ne peuvent pas se permettre de ne pas recruter l’été prochain…