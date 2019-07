PSG : Neymar veut partir, la terrible vengeance du Qatar ?

Dans : PSG, Mercato.

Désireux d’investir à fond pour faire venir les meilleurs joueurs du monde au Paris Saint-Germain, le Qatar était parvenu à frapper très fort en prenant celui qui était considéré comme le numéro 3 derrière Messi et Cristiano Ronaldo, mais aussi le meilleur jeune joueur de la planète. Si Kylian Mbappé a encore son avenir tout tracé avec le PSG, ce n’est plus le cas de Neymar. Et pourtant, pour le faire venir en Ligue 1, QSI avait du faire de gros efforts sur le plan financier, avec un salaire hors-normes, et des à-côtés copieux qui avaient fini par faire pencher la balance. Sous forme de partenariat ou de financement des fondations ou associations créées par le Brésilien, l’Emir du Qatar avait envoyé du lourd. Ce qui devrait rendre le divorce désormais de plus en plus difficile à éviter, particulièrement houleux, explique Dominique Sévérac.

« Bartomeu, je ne sais pas s’il a parlé à Messi, s’il a parlé aux Socios, c’est tellement un billard à plusieurs bandes. Le PSG a un contrat, Neymar est lié pour trois ans, il y a le partenariat entre le joueur et QNB, et la Fondation au Brésil qui est subventionnée. […] Neymar, c’est un joueur capable de changer le destin d’un match et il n’y en a pas beaucoup sur Terre. D’ailleurs le Barça s’est affolé quand il est parti au PSG en dépensant sans compter pour recruter Coutinho et Dembele », a livré le journaliste du Parisien. Le Qatar, qui tient énormément à son image, conservera-t-il son investissement financier pour Neymar afin de garder la face jusqu’à la Coupe du monde 2022 ? Ou décidera-t-il que le Brésilien n'a pas rempli sa part de contrat, et pourrait ainsi le sanctionner au porte-feuille dans ses projets personnels et publicitaires ?