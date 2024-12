Wahi sur le départ, l'OM reçoit une offre troublante

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM pensait avoir fait un coup XXL l'été passé en se payant les services d'Elye Wahi. Mais voilà, l'attaquant français ne répond pas du tout aux attentes le concernant.

Elye Wahi a franchi un cap en rejoignant l'OM l'été dernier lors du marché des transferts. L'attaquant français avait des ambitions fortes, tout comme les Phocéens. Roberto De Zerbi souhaite pouvoir compter sur un joueur fiable au plus haut niveau. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour l'ancien du RC Lens, désormais rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, derrière Neal Maupay. Il se dit même qu'un départ cet hiver est envisagé pour Elye Wahi. Heureusement pour lui, il ne manquera pas de prétendants, même si son ambition est certainement de s'imposer à l'OM. En tout cas, un club de Ligue 1 a récemment tenté le coup pour le rapatrier.

Wahi de retour en prêt à Montpellier, l'OM surpris

Selon les informations de La Provence, Montpellier est en effet chaud pour se faire prêter Wahi, qui connait bien le club et le contexte. Cependant, peu de chances que le rêve des Héraultais, derniers de Ligue 1, se concrétise. L'OM ne voudra certainement pas se séparer de Wahi en prêt et privilégie une vente ou un prêt avec option d'achat obligatoire. Les Phocéens veulent récupérer leur mise, eux qui avaient investi près de 30 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 21 ans. En 12 matchs disputés avec les Phocéens cette saison, Elye Wahi n'a inscrit que 2 buts pour 1 passe décisive délivrée. Famélique pour un joueur qui aspire à être un titulaire en puissance. Il devra donc se remettre au travail et saisir sa chance quand De Zerbi fera appel à lui. Ce ne sera pas contre le LOSC, le joueur tricolore étant blessé et donc forfait pour ce choc au Stade Vélodrome.