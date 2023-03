PSG : Mbappé aura son armée, six joueurs recrutés

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La sortie de route du PSG au Bayern a mis en lumière la pauvreté de l'effectif parisien. Luis Campos travaille déjà à renforcer le onze en profondeur. La presse espagnole a dévoilé le nom de ses six cibles au mercato.

« Notre maximum, c’est ça », lâchait Kylian Mbappé après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi. Le joueur parisien était fataliste concernant le niveau de son club par rapport à celui du Bayern Munich notamment. Des mots forts, synonymes d'affront pour un PSG ambitieux l'été dernier. Le recrutement n'a pas été à la hauteur et cela n'est pas nouveau dans la capitale. Il est grand temps de réagir sous peine de lasser un Kylian Mbappé, proche du Real il y a moins d'un an. Luis Campos va devoir rapidement montrer sa valeur de recruteur hors pair.

6 joueurs pour entourer Mbappé, Campos en mission

Le Portugais n'a pas trainé pour se mettre au travail en vue de l'été prochain. Le journal espagnol AS dévoile ainsi dans un article la liste des joueurs ciblés par Luis Campos. Ils sont six et couvrent la totalité des postes défaillants. Derrière, il y a bien évidemment Milan Skriniar déjà pratiquement assuré de venir. Pour l'accompagner, Campos pense au défenseur espagnol de Villarreal Pau Torres. Au milieu, il veut ramener son compatriote et ex-monégasque Bernardo Silva tout comme sa cible de l'hiver, le joueur de l'OL Rayan Cherki. Enfin, en attaque, il vise un autre portugais Gonçalo Ramos (Benfica) avec celui qu'il avait ramené à Lille, la sensation de Naples Victor Osimhen.

Le PSG prévoit un gros mercato pour mieux entourer Mbappé https://t.co/0UODIo8liT — Foot Mercato (@footmercato) March 12, 2023

Des éléments qui doivent venir encadrer au mieux le patron du projet parisien, Kylian Mbappé bien entendu. La réflexion de Campos a été guidée en ce sens. Cela signifie que le PSG va se séparer de cadres actuels du vestiaire. On pense de suite à Sergio Ramos, remplacé poste pour poste par son compatriote Pau Torres. L'avenir de Messi reste flou mais Neymar serait lui dans la charrette. Il faut dire que ces achats nécessiteront beaucoup d'argent. Selon L'Equipe, le PSG se donne une enveloppe de 80 millions d'euros l'été prochain sans compter les ventes. Il faudra dégraisser quand même pour rester dans les clous du Fair-Play Financier. Les indésirables et les gros salaires devront partir, si possible, pour remettre le PSG sur la voie du succès en Europe.