PSG : Neymar vendu pour payer Icardi, le Qatar y pense

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En faisant venir Mauro Icardi lors du dernier jour du mercato, le Paris Saint-Germain a réalisé un très beau coup, d'autant plus que l'attaquant argentin fait l'objet d'un prêt de la part de l'Inter. Mais dans un an, si le PSG souhaite conserver Icardi, lequel aura clairement pour mission de remplacer Edinson Cavani, dont le contrat n'est pas prolongé et qui à 33 ans semble être dans le dur physiquement, alors le Qatar devra signer un chèque de 70ME pour solder l'opération avec le club milanais. Une dépense qui devra être compensée, le fair-play financier ayant un oeil très affûté sur les opérations du Paris SG.

Autrement dit, une ou des ventes devront être réalisées avant de faire signer Mauro Icardi, et pas des seconds couteaux. Selon le Journal du Dimanche, c'est vers Neymar qu'il faut évidemment regarder, la star brésilienne du PSG pouvant à lui seul permettre au Qatar de régler plusieurs problèmes financiers. « S’il décide de lever l’option d’achat de Mauro Icardi, qui est a priori une bonne affaire à 70ME, le PSG devra trouver une somme du même ordre. Évidemment, les regards se tournent vers un joueur pour se donner de la marge. Cet été, c’est le PSG qui a mis Neymar sur le marché en ne faisant pas mystère de ses envies de départ », précise le JDD, qui a bien compris que Neymar aura toujours la volonté de partir du Paris Saint-Germain l'été prochain pour rejoindre le FC Barcelone. Reste à savoir si le Barça aura le même désir.