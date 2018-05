PSG : Neymar vendu pour 370ME, Nasser déçu, coup de tonnerre au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

« Parler des transferts ? Cela me fatigue ». Après la cérémonie des trophées UNFP, Neymar n’a pas souhaité s’étendre sur le thème du mercato, alors que les rumeurs d’un transfert le concernant sont de plus en plus nombreuses en Espagne. Mais en réalité, cette déclaration a contribué à raviver les rumeurs, le n°10 du Paris Saint-Germain n’ayant pas clairement et explicitement annoncé qu’il restait à Paris une année supplémentaire. Ainsi, le jounal El Pais indique que la direction du PSG attendait un signal plus fort de la part de Neymar.

Nasser Al-Khelaïfi pessimiste dans le dossier Neymar ?

Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas affiché une « grande implication » à l’heure du choix du nouvel entraîneur, ce qui aurait passablement énervé la direction francilienne. Dans un très long papier consacré à la star du Brésil, le journal espagnol affirme également que Neymar a pris « tout son temps » pour soigner sa blessure, et qu’il aurait pu revenir sur les terrains de Ligue 1 beaucoup plus rapidement s’il l’avait souhaité.

Enfin, et c’est sans doute la partie qui va intéresser le plus les supporters du PSG : Nasser Al-Khelaïfi serait désormais « pessimiste » au sujet de l’avenir de Neymar et ne serait pas étonné de voir l’entourage du joueur réclamer un départ dans les prochaines semaines. « Pire, le PSG a déjà fixé un prix » selon El Pais, qui explique que le club de la capitale ne lâchera pas son joyau pour moins de 370ME. Vous l’aurez compris, le feuilleton Neymar est encore très loin de son épilogue…