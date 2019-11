PSG : Neymar va tout casser en sortant du banc, Tuchel l'espère

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a tenu à assumer devant les micros sa décision de mettre Neymar sur le banc, ce mardi face au Real Madrid. L’entraineur parisien s’est exprimé sur RMC juste avant le coup d’envoi de la rencontre, preuve que cette décision n’est forcément pas anodine. Mais selon le coach du PSG, elle a été prise en bonne intelligence et en accord avec le Brésilien, qui n’est toutefois bien évidemment pas content pour autant. La preuve, Neymar ne s'est même pas échauffé, passant directement des discussions dans les couloirs au banc de touche avec sa doudoune...

« Il a manqué six semaines, rappelle l'entraîneur allemand. C'est long, avec une blessure musculaire. Il n'a joué qu'une fois, contre Lille. Trois jours plus tard, j'ai pris la décision de finir le match avec lui. Je suis convaincu que jouer 90 minutes à Santiago-Bernabeu, c'était trop. Quel joueur ne serait pas triste de ne pas jouer aujourd'hui ? Ça n'existe pas. C'est pareil pour Ney, mais il m'a dit que ce n'était pas un problème, que c'était ma décision. Il a été blessé chaque mois cette saison et c'est le moment d'être patient. C'est un match important mais pas le dernier de la saison. C'est pour ça qu'on a pris la décision et il l'a acceptée. Il va finir le match et peut être décider du résultat », a livré Thomas Tuchel, qui rêve de faire un joli coup à Madrid avec Neymar en joker de luxe.