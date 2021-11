PSG : Neymar va mieux, encore heureux pour Lizarazu

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le milieu brésilien du PSG a enfin livré un match à la hauteur de son talent ce samedi à Bordeaux. Auteur d’un doublé, il a calmé, un tout petit peu, les critiques très fortes sur son niveau de jeu depuis le début de la saison.

Un poids de forme pas optimal, des prestations brouillonnes, un investissement pas toujours à la hauteur, Neymar ne convainc pas depuis le début de la saison. Avec seulement un but en dix apparitions sous le maillot parisien avant samedi soir, le constat était implacable. Toutefois, sur la pelouse de Bordeaux, le Brésilien du PSG est repassé de banal à génial avec un doublé qui sent le talent et la classe. Une prestation de qualité qui a fait le bonheur des supporters parisiens et qui a enfin contenté les observateurs du football. Sauf, peut-être Bixente Lizarazu. Le consultant de TF1 s’est montré très critique concernant la star parisienne ainsi que son équipe du PSG, ce dimanche dans Téléfoot.

Lizarazu exigeant sur Neymar et le PSG

Loin des éloges aperçues la veille concernant le Brésilien, il n’a pas caché attendre plus du joueur recruté 222 millions d’euros en 2017 du côté de Barcelone. « Il était temps que Neymar aille mieux parce qu’on est quand même au mois de novembre. », a t-il déclaré froidement. Mais, outre Neymar, c’est toute l’équipe qui souffre encore et qui doit sérieusement améliorer son niveau. « Le duo (avec Kylian Mbappé) a été exceptionnel, mais après collectivement, il y a toujours des problèmes dans cette équipe du PSG. Il y a un déficit au milieu. Quand Verratti n’est pas là, il n’y a pas cette qualité technique qu’il apporte. Wijnaldum n’a pas encore réussi à s’intégrer complètement. Ce milieu de terrain est pour l’instant déséquilibré, et quand on sait que les attaquants parisiens ne font pas le travail défensif, on comprend pourquoi cette équipe du Paris Saint-Germain prend trop de buts et que cette défense est fragilisée. » a t-il développé. Le PSG et Neymar en sont conscients, ils savent que leur rêve de Ligue des Champions ne passera que par un niveau à la hauteur de celui du Brésilien à Bordeaux. Étincelant.