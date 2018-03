PSG : Neymar « une escroquerie » ? Didier Roustan s'emballe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plusieurs semaines que les médias espagnols s’en donnent à cœur joie : Neymar va-t-il quitter le PSG en fin de saison ? Les rumeurs se multiplient au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid, voire même d’un come-back au FC Barcelone. Une chose est sûre, il s’agirait pour les dirigeants du PSG d’un énorme tremblement de terre et d’un terrible aveu d’échec. Interrogé à ce sujet sur les ondes d’Europe 1, Didier Roustan a carrément expliqué que « si Neymar s’en va, c’est une escroquerie ». Un avis partagé par de nombreux observateurs…

« Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont fait le déplacement au Brésil, et c’est normal, c’est la septième merveille du monde, Neymar. Tu ne le laisses pas trois mois comme ça dans la nature. Les médias espagnols mettent beaucoup de pression sur un départ de Neymar et les retours que l’on a c’est plutôt qu’il resterait. Franchement, si après tout le tralala qui a été fait autour de lui, le gars se blesse, il n’y est pour rien mais le match qu’il ne faut pas rater, il le rate, c’est la faute à pas de chance. Et si derrière tout ça, le gars se tire, alors qu’il se tire mais à coups de pied au cul. Ça serait une escroquerie monumentale » a expliqué le journaliste de la Chaîne L’Equipe, qui espère que l’institution PSG parviendra à se faire respecter pour éviter ce qui ressemblerait à un énorme fiasco.