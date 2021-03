PSG : Neymar le commandant couche-tard coule à pic

Dans : PSG.

Tandis que son retour sur les terrains de football traîne en longueur, Neymar suscite toujours des débats sur sa vie nocturne. Et pas vraiment pour dire du bien du joueur du PSG.

L’hygiène de vie de Neymar a toujours été un sujet de préoccupation, la star du Paris Saint-Germain ayant tendance à jouer au football le jour et à s’éparpiller la nuit. Même si le couvre-feu et la fermeture des restaurants et des boîtes de nuit ont évité que Neymar traîne trop depuis un an, c’est face à sa console de jeu et devant les émissions de télé-réalité que le joueur brésilien passe ses nuits, et le fait ouvertement savoir à ses centaines de millions de followers sur les différents réseaux sociaux. Cette semaine, évoquant le comportement extra-sportif de Neymar, Leonardo a estimé qu’il n’y avait rien à redire, le directeur sportif du PSG jugeant que son joueur avait désormais l’attitude qu’il fallait. Mais si sportivement ces nuits blanches n’impactent pas les performances de l’international brésilien, ce qui reste à démontrer puisqu’il est absent sur blessure depuis un mois, en matière d’image donnée au grand public, il en va autrement.

Neymar se plante totalement

Car nombreux sont les supporters du Paris Saint-Germain à ouvertement s’offusquer de l’attitude nocturne de Neymar, alors même que le PSG a besoin de lui pour lutter en Ligue 1 et en Ligue des champions. La communication de « Ney » sur les réseaux sociaux ressemble à de la provocation et il n’y a pas que les Ultras parisiens qui le pensent. « Dans ces moments compliqués, on conseille toujours aux athlètes d'axer leur communication sur des sujets plus institutionnels, qu'ils montrent qu'ils sont "focus" sur leur santé et leur performance. C'est un joueur qui a coûté cher au club et qui se retrouve blessé dans des périodes clés comme la Ligue des champions. Au vu de ce contexte, tweeter à ces heures-là apparaît comme une erreur de communication », explique, dans L’Equipe, Sébastien Bellencontre, qui gère notamment l’image de Pierre Gasly ou de Blaise Matuidi. Cependant, à désormais 29 ans, il semble très peu probable que Neymar change ses habitudes de vie, le Paris Saint-Germain devra s'en accommoder et cela est le cas puisque Nasser Al-Khelaifi et Leonardo veulent prolonger le contrat de la star brésilienne.