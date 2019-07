PSG : Neymar sur le départ, le salaire de Mbappé va faire un bond incroyable

Dans : PSG, Mercato.

Considéré sportivement et médiatiquement comme la grande star du Paris Saint-Germain, Neymar a exprimé son désir de retourner au FC Barcelone, ou du moins de quitter le PSG.

Un souhait qui a été entendu par ses dirigeants, mais qui ne sera pas forcément exaucé s’ils ne récupèrent pas une somme rondelette. Ce feuilleton devrait agiter le club de la capitale française cet été, mais il sera difficile de retenir Neymar si le Brésilien souhaite vraiment être transféré. Et pour un Kylian Mbappé qui avait émis le désir d'avoir plus de responsabilités en fin de saison dernière, cela pourrait avoir des conséquences assez impressionnantes.

En effet, amené à devenir l’unique star mondiale du PSG, le champion du monde français se verrait proposer un nouveau contrat aux contours vertigineux affirme El Pais. Avec l’économie de l’énorme salaire de Neymar, qui se monte tout de même à 37 ME par an, Nasser Al-Khelaïfi compte faire changer de dimension Kylian Mbappé, en lui proposant une rémunération de 50 ME par an, contre 20 ME actuellement. Avec bien évidemment à la clé une prolongation de son contrat de deux ans, jusqu’en juin 2024. Une manière de blinder un joueur qui n’hésitera pas à changer d’air si à l’avenir, le PSG s’affaiblissait et ne parvenait toujours pas à grandir en Coupe d’Europe. Car le journal espagnol l’affirme, Kylian Mbappé regarde ce qui se fait à l’étranger, et ne cache plus en interne son admiration pour Pep Guardiola, actuellement en poste à Manchester City. L’un des rares clubs au monde à pouvoir se payer des joueurs à plus de 200 ME.