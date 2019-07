PSG : Neymar sujet XXL d'une réunion Paris-Barça le 16 août ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si la situation semble se réchauffer entre le Paris Saint-Germain et Neymar, le FC Barcelone pourrait bien ne pas en avoir fini avec la star brésilienne, alors qu'on va aborder le dernier mois du mercato 2019. Pour l'instant, le PSG répète qu'aucune offre n'a été faite pour Neymar Jr, que ce soit de la part du Barça ou d'un autre club. Mais le Mundo Deportivo affirme ce mercredi que Nasser Al-Khelaifi et Josep Bartomeu devraient évoquer le sujet du joueur brésilien lors d'un rendez-vous en marge d'une réunion de l'Association Européenne des Clubs programmée le 16 août prochain à Liverpool.

Le président du Paris Saint-Germain et son homologue du FC Barcelone seront dans la ville anglaise au même moment, et le média catalan affirme que le timing pourrait jouer en faveur du Barça. Car quelques jours avant cette réunion, le PSG reçoit Reims au Parc des Princes, un match qui devrait marquer les grands débuts de Neymar cette saison, le joueur n'ayant pas participé à la tournée asiatique, pas plus qu'au Trophée des champions. Et du côté de Barcelone, on estime que si les supporters parisiens réservent un accueil musclé à celui qui a récemment confié qu'il considérait la remontada comme son meilleur souvenir, alors cela sera un point dont le Qatar devra tenir compte lors de ce meeting du 16 août. Un scénario étonnant, mais pourquoi pas, dans ce dossier Neymar Jr plus rien ne semble réellement impossible.