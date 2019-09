PSG : Neymar sera Ballon d'Or d'ici 2022 avec Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'espace de deux matchs avec le Paris Saint-Germain, et sur son seul talent, Neymar a permis à son équipe de gagner deux rencontres de Ligue 1 dans les toutes dernières minutes. Dimanche soir, après un match globalement dominé par le PSG à Lyon, la défense rhodanienne, pourtant hyper regroupée, a fini par craquer sur un geste inspiré de la star brésilienne. Visiblement bien remis de son mercato agité, Neymar Jr fait taire les critiques et suscite l'enthousiasme de ses coéquipiers parisiens. Ainsi, dans les couloirs du Groupama Stadium, Ander Herrera est clairement en extase face aux prestations de Neymar, et pense que ce dernier peut prétendre au titre de meilleur footballeur du monde d'ici trois ans s'il continue à ce rythme au Paris SG.

Pour l'ancien mancunien, l'attaquant de Paris et de la Seleçao est sur une autre planète. « Je suis ravi de jouer avec Neymar. Je ne vais pas parler du mercato. Maintenant, Neymar est avec nous, et il est fantastique. Il peut être Ballon d’Or dans les trois prochaines années. Nous sommes très contents de l'avoir et j’espère qu’il jouera comme ça toute la saison », a confié Ander Herrera après le succès parisien à Lyon. Reste aussi à savoir si Neymar continuera au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Mais ça c'est une autre histoire dont le prochain épisode aura lieu lors du mercato estival 2020. En attendant, les rivaux du PSG doivent se coltiner Neymar, et ça n'est pas un cadeau.