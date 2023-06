PSG ‍: Neymar s'offre au FC Barcelone

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar de retour à Barcelone, et ce n'est pas pour le Grand Prix de Formule 1. L'attaquant du PSG a bien compris qu'il était poussé dehors, et il compte revenir au Barça pour faire oublier l'échec de la signature de Lionel Messi.

Le FC Barcelone s’est pris une énorme gifle cette semaine. Non seulement Lionel Messi a décidé de ne pas revenir après son escapade au PSG, mais il a aussi immédiatement justifié cette décision en pointant du doigt les dirigeants du club catalan. S’il affirme avoir toujours la plus grande amitié pour l’entraineur Xavi et que l’explication à son refus de revenir n’avait rien de sportif, il a bien fait comprendre que l’incapacité de Joan Laporta à lui présenter la garantie qu’il pourrait avoir un contrat au Barça a été décisive dans son choix. Le club catalan a répondu d’une manière impitoyable, expliquant succinctement qu’il comprenait le désir de son ancien numéro 10 de jouer dans un championnat mineur sans pression, sous-entendu d’arrêter sa carrière au plus haut niveau.

Neymar entre dans les plans de Xavi au Barça

Autant dire que les sourires seront de façade quand il s’agira désormais d’aborder le sujet Lionel Messi au sein du FC Barcelone. Une situation qui va forcément perturber le mercato du club blaugrana, qui espérait frapper un grand coup en recrutant l’Argentin pour zéro euro, et s’assurer un atout offensif capable de poursuivre le renouveau entamé avec Xavi. Il n’en sera donc rien, cet échec a réveillé brutalement Neymar. La nature ayant horreur du vide, le journal catalan Sport annonce que le Brésilien a profité du refus de Lionel Messi de revenir à Barcelone pour proposer ses services.

🔵🔴 | #FCB



💥 El brasileño estaría encantado de regresar al Barça como reclamo



📌 Saldrá del PSG y aceptaría rebajarse el salario



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/gNhQ35weem — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

Le meneur de jeu du PSG sait très bien qu’il ne fait pas partie des plans de la direction, et qu’il sera poussé dehors à la première occasion. La Premier League ne lui fait pas encore les yeux doux, mais cela pourrait venir cet été. Ce n’est pas vraiment sa destination de rêve, lui qui craint une vie sociable moins active, les tabloïds à gogo, le climat et le jeu rugueux de l’autre côté de la Manche. En revanche, à Barcelone, il serait comme un poisson dans l’eau et c’est pourquoi il se serait proposé de revenir, tout en faisant de gros efforts pour baisser son salaire.

Le Barça va devoir négocier avec le PSG

Ce plan B de gala avait déjà été ignoré par le passé par les dirigeants blaugranas. Qu’en sera-t-il après le refus de Lionel Messi de revenir ? Xavi pourrait clairement y voir un intérêt, sachant qu’il n’est pas forcément satisfait de joueurs comme Ansu Fati et Ferran Torres, et s’offrirait la possibilité de relancer un joueur dont la carrière s’embourbe au PSG. Mais justement, Neymar est à Paris, et a un contrat en béton. Cela voudra donc dire qu’il sera nécessaire de négocier avec le club de Nasser Al-Khelaïfi, ce qui est déjà un obstacle majeur en soi. Surtout que la marge laissée dans la masse salariale du club catalan n’est clairement pas énorme. Cela rend ce dossier compliqué, mais le journal Sport l’affirme, c’est de Neymar qu’est venue cette idée. Le Brésilien « serait ravi » de pouvoir revenir en Espagne. Et les spécialistes du mercato le savent bien, si le joueur est désireux d’être transféré, c’est en général la moitié du travail qui est déjà effectuée. Surtout si le PSG parvient à mettre le paquet pour faire venir Bernardo Silva, que le Barça veut également.