PSG : Neymar s’amuse en Italie avant la finale, Tuchel ne peut rien dire

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour de blessure face à Monaco (3-1) dimanche, Neymar se fait déjà remarquer en dehors des terrains.

On le sait, la star du Paris Saint-Germain aime faire la fête. Alors à deux jours d’une finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, le Brésilien n’a pas pu s’empêcher de répondre à l’invitation de Douglas Costa. Et ce même si l’anniversaire de son compatriote avait lieu à Turin jeudi. Surpris par cette information en conférence de presse, Thomas Tuchel a évité de critiquer son joueur. Mais l’entraîneur parisien ne l’a pas non plus félicité…

« Si son voyage à Turin était une bonne idée ? Je ne sais pas, je suis l'entraîneur, je ne suis pas son père, ni la police, ni un détective, a répondu le technicien agacé. Je suis l'entraîneur. Il était à l'entraînement hier (jeudi), il est avec nous aujourd'hui, et c'est comme ça. » Pour rappel, Douglas Costa, victime d’un accident sans grave conséquence après s’être rendu à l’anniversaire de Neymar en février dernier, avait été recadré par la Juventus. Tout comme Arthur au FC Barcelone. Mais à Paris, les choses se passent différemment…