PSG : Le palmarès des boites de nuit : Neymar en leader, Mbappé suit, Draxler est accroc

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouvelle révélation peu glorieuse pour Neymar dans ce début d’été très agité. A l’heure où Leonardo a repris le pouvoir au Paris Saint-Germain, Le Parisien s’est penché sur les changements que le dirigeant brésilien pouvait amener à l’effectif du PSG, notamment sur le plan du comportement. Car les libertés prises avec les retards ou les demandes de vacances ont fini par faire exploser Thomas Tuchel, qui ne cachait plus sa lassitude en fin de saison dernière. Et il y a du travail à ce niveau, notamment en ce qui concerne les sorties nocturnes.

Mbappé sait rester raisonnable, pas Draxler

Le journal francilien révèle ainsi que Neymar agit comme le leader d’un petit groupe de célibataires plus ou moins officiels, et demeure le chef d’orchestre des soirées, et cela ne se limite pas uniquement à son anniversaire. Ainsi, l’ancien barcelonais a initié Kylian Mbappé aux joies du clubbing, emmenant souvent dans son sillage Marco Verratti et un Julian Draxler de moins en moins regardant sur les jours ou les horaires. C’est ainsi que, si le champion du monde français sait dire non quand le timing n’est pas propice, l’Allemand a été repéré dans différentes boites au cœur de la saison, et notamment à la veille du déplacement à Manchester United en Ligue des Champions. Si cela ne l’a pas empêché d’être titulaire à Old Trafford, Draxler va certainement devoir mettre un frein brutal à ce mode de vie, surtout au regard de sa deuxième partie de saison complètement transparente. Un dossier de plus pour Leonardo, qui va devoir hausser le ton à ce niveau pour éviter les déboires des dernières saisons.