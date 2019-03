PSG : Neymar révèle son rêve secret avec Kylian Mbappé au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar, Kylian Mbappé a prouvé qu'il pouvait prendre les clés du Paris Saint-Germain, le champion du monde français ayant tenu la baraque au moment même où certaines critiques commençaient à lui tomber dessus. Du côté du PSG, on le sait désormais, Kylian Mbappé a les épaules suffisamment solides, y compris en Ligue des champions, mais avec les retours de Neymar et d'Edinson Cavani qui se profilent, tout cela donne des étoiles dans les yeux.

Interrogé par Globo Esporte, Neymar Jr avoue avoir une relation presque familiale avec l'international tricolore au Paris Saint-Germain. Et loin d'en faire un rival, la star brésilienne du PSG espère pouvoir retrouver Kylian Mbappé en fin d'année pour une bataille spectaculaire. « Quelle que soit son attitude à l'entraînement ou en match, on en discute ensemble, c'est comme si on était des frères. Il n'y a aucune jalousie entre nous. Quand il marque un but, il veut me faire une passe, quand je lui donne une passe, je veux aussi qu'il marque un but. On a ce genre de relation, un peu comme celle que j'avais avec Lionel Messi quand je me battais pour le Ballon d'or avec lui. J'espère que nous pourrons être dans les trois finalistes du prochain Ballon d'Or avec Kylian. Ce serait très spécial pour nous », a confié Neymar, qui s'est habitué à partager la lumière avec d'autres stars du football.