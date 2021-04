PSG : Neymar restera à Paris, la réalité est brutale

Dans : PSG.

La presse espagnole a tenté de relancer le feuilleton Neymar. Mais il semble acquis que le Brésilien prolongera au Paris Saint-Germain et pour une raison qui est terrible pour la star.

Le quotidien ARA a relancé les supputations concernant l’avenir de Neymar au PSG, le média catalan affirmant que l'attaquant brésilien du Paris SG avait demandé à Pini Zahavi de renouer le fil des discussions avec Joan Laporta afin d’envisager de revenir à Barcelone pour y retrouver Lionel Messi. Mais quelques heures plus tard, Téléfoot indiquait de son côté que Neymar allait réellement prolonger jusqu’en 2026 avec le PSG, tout ayant déjà été négocié entre les deux camps, avec toutefois encore quelques détails à régler. Tout cela intervient après un week-end durant lequel le joueur acheté 222ME en 2017 s’est fait remarquer par une expulsion, une de plus, consécutive à un comportement encore une fois excessif, c'était face à Lille. Au moment où Neymar semble hésiter pour la suite de sa carrière, la réalité pourrait être totalement différente de ce qu’il espérait.

Car si ce lundi ARA explique que Neymar veut probablement faire « peur » aux dirigeants du Paris Saint-Germain en laissant fuiter son possible désir de repartir au FC Barcelone, ce scénario est juste impossible à envisager. Et pour cause, comme TF1 l’a expliqué, si financièrement aucun club n’est actuellement en mesure de frapper aussi fort que le PSG, il semble surtout qu’aucun club d’envergure ne veuille miser autant d’argent sur un joueur comme Neymar qui ces derniers mois a été plus souvent capable du pire que du meilleur. Et parmi ces équipes, il y a évidemment le Barça, où on a clairement fait savoir que s'il y a de l’argent à dépenser au mercato, ce sera sur un joueur comme Erling Haaland, et pas sur Neymar. Il est vrai qu’entre ses blessures et ses suspensions (12 matchs depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain), le joueur brésilien ne tient pas la distance, le Qatar l’ayant recruté pour faire gagner la Ligue des champions au PSG, et pas des matchs de Ligue 1 de temps en temps. Pour Neymar, le constat est brutal, s’il est toujours un formidable objet marketing, son talent à temps partiel ne suffit plus à sportivement justifier les 36ME que Paris lui paie par an.