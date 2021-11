PSG : Neymar repris de volée pour avoir parlé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Il y a quelques semaines, dans un documentaire sur DAZN, Neymar a évoqué une possible retraite internationale après le prochain mondial. Une hypothèse qui a fait du bruit au Brésil. Son coéquipier en sélection, Danilo, a tenu à tempérer ces propos.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao avec 70 buts derrière Pelé, Neymar est loin d’être un joueur comme les autres au Brésil. Bien installé dans l’équipe brésilienne depuis 2011, le numéro 10 du PSG est l’élément principal de sa sélection ainsi que son visage emblématique. Quand ce dernier annonce, en octobre dernier, qu’il pourrait arrêter avec les Auriverde après la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’onde de choc est très important au Brésil. Une phrase issue du documentaire qui lui était consacré sur DAZN et tourné en avril dernier qui a profondément divisé le pays, toujours très impliqué sur les questions de football, surtout concernant la sélection. Neymar a choqué certaines personnes et essuyé les critiques de beaucoup d’autres concernant, pour le moment, une simple hypothèse.

Pour Danilo, Neymar a ses raisons

Son coéquipier, le latéral de la Juventus, Danilo a tenu à réagir concernant les propos de son compatriote brésilien. Dans une interview pour Goal Brésil, Danilo a séparé le fond et la forme des propos de Neymar. S’il s’est montré surpris par ces déclarations qui étaient évitables selon lui, il a tenté de prendre la défense du joueur du PSG tempérant les mots sortis de sa bouche. « C'est compliqué. Des joueurs d'autres équipes ont aussi des prises de positions similaires. Toni Kroos a récemment pris sa retraite internationale et ça ne fait pas scandale comme pour Ney. Mais, il (Neymar) doit faire attention. Mais s'il dit cela c’est qu’il a ses raisons. Après, il y a aussi les personnes qui travaillent avec lui et qui réfléchissent et analysent la situation. Au bout du compte, c'est une question très personnelle et il est difficile de donner un avis, car je n'arrive pas à ressentir les mêmes sentiments que lui. J'espère qu'il sera avec nous pour longtemps car c'est très agréable de le voir jouer à nos côtés. » a t-il confié. Au-delà de Danilo, c’est sans doute toute une nation qui espère voir Neymar poursuivre plus longtemps sous le maillot du Brésil.